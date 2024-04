Les Tarn-et-Garonnais face à un défi difficile ce soir

Quand on espère qu’ils gagnent, ils s’inclinent. Alors, ce soir, vous ne trouverez pas grand monde à parier quelque menue monnaie sur une performance des « vert et noir » sur les bords de la Méditerranée, qui plus est chez le deuxième du classement qui verrait d’un très mauvais œil une équipe en pleine décrépitude venir faire un résultat sur son pré de Maurice David.

Un terrain synthétique qui réussit plutôt bien aux Provençaux qui restent invincibles chez eux, et qui plus est en marquant une moyenne de 31 points par match. On le voit, les statistiques sont loin, très loin d’être favorables aux Tarn-et-Garonnais. Autant dire que c’est un véritable exploit auquel doivent se plier ce soir les hommes du capitaine Maxime Mathy, qui portera le brassard du capitaine pour la première fois de la saison, un de plus nous direz-vou

