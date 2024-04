Gisele Bündchen dévoile ses secrets minceur et forme après 40 ans

Gisele Bündchen a dévoilé ses secrets minceur et forme pour garder la ligne après 40 ans. Elle a notamment supprimé un aliment, qu’elle considère comme du poison, de son alimentation. De nombreuses femmes ont tendance à prendre du poids à mesure qu’elles vieillissent. Mais pas Gisele Bündchen ! A 43 ans, le mannequin affiche le même corps qu’au pic de sa carrière.

Et elle ne se prive pas de le montrer avec des looks ultra-sexy (on la comprend) ! La sublime quadra est ainsi une adepte des robes courtes et moulantes qui dévoilent ses longues jambes fuselées. Mais si la Brésilienne affiche toujours une silhouette élancée et tonique après 40 ans, elle ne le doit pas au hasard (ou à la génétique). L’alimentation joue un rôle clé dans son maintien en forme. Pour réveiller son métabolisme et booster son système immunitaire, elle commence toujours sa journée en buvant de l'eau chaude avec du citron. Si elle a fait du sport, elle aime ensuite manger des œufs : « J'adore les œufs, ils sont une excellente source de protéines et de nutriments essentiels », a-t-elle déclaré. La maman de deux enfants cultive aussi un régime alimentaire sain dans le choix de ses boissons. « Parfois, je bois un smoothie vert avec des légumes et des fruits frais », a-t-elle ajouté

