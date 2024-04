Isabelle Huppert s'exprime sur l'agitation lors de la représentation de Bérénice

«On ne comprend rien à ce que tu dis, Isabelle !», a hurlé un spectateur mécontent à son intention. Dans un article du Figaro , le journaliste Alban Barthélémy revient sur l'agitation qui régnait le 19 mars, au Théâtre de la Ville. Venus assister à une représentation de Bérénice , incarnée par Isabelle Huppert dans le cadre d’une mise en scène signée Romeo Castellucci, les spectateurs se sont ainsi emballés, s'invectivant mutuellement ou éclatant de rire lors d'une séquence supposée tragique.

Depuis, l'actrice s'est exprimée au sujet de cet émoi dans l'émission «La Bande originale», sur France Inter, le mardi 2 avril. «Cela ne m’a pas surprise» La comédienne a ainsi affirmé qu'elle ne s'était, lors de cette soirée, pas formalisée du chaos ambiant. «On a dit tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi sur la manière dont ça s'est passé, a-t-elle assuré. Apparemment ça a questionné les gens, peut-être encore plus que moi. Pour moi c'était un micro-événement, très très cour

