Des palplanches pour protéger Blendecques des crues

Elles semblent bien dérisoires, ces palplanches (des planches profilées métalliques) fixées au bord d’un petit bras de l’Aa et que montre du doigt l’adjoint au maire chargé du sport de Blendecques (Pas-de-Calais). Dans cette commune de 5 300 habitants, où se sont notamment rendus Brigitte et Emmanuel Macron ce mardi 14 novembre, le niveau de l’eau de la rivière est redescendu, mais Vincent Maquignon est inquiet puisque de nouvelles précipitations sont attendues dans les heures à venir.

Ces palplanches constituent pourtant une partie d’un vaste système d’endiguement et d’amélioration des conditions d’écoulement, conçu pour protéger plusieurs centaines de logements et des entreprises dans le centre-ville de Blendecques, en plus d’une série de dix ouvrages de ralentissement des crue

GQ_FRANCE: Les cinéastes collaborant avec Netflix doivent capter l'attention des abonnés dès les premières minutesIl paraitrait qu’on demande aux cinéastes collaborant avec Netflix de ne pas trop faire patienter leurs abonnés. Que ces derniers, impatients et zappant à la vitesse du “Tudum !”, décideraient dans les cinq premières minutes d’un programme s’ils vont le poursuivre ou aller voir ailleurs. Cette règle, charmante épée de Damoclès placée au-dessus des réalisateurs, condamne certains d'entre eux à sortir les muscles pour capter l’attention de l’abonné.

20MİNUTES: Diffusion d'images insoutenables à l'Assemblée nationaleUne vidéo des massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien sera projetée mardi après-midi dans une salle du Palais Bourbon. Ce film, d’environ trois quarts d’heure, a été réalisé par les autorités israéliennes à partir d’extraits des caméras et de téléphones des commandos du 7 octobre, tués ou faits prisonniers, et d’images captées par des victimes et des secouristes. On y voit des tueries de civils, des cadavres décapités et des corps d’enfants brûlés, selon le récit des journalistes de Libération qui ont assisté à l’une des projections pour la presse.

LADEPECHE31: Toulouse : avenue Etienne-Billières, les commerçants contre la suppression des contre-allées pour les voituresLes commerçants de l'avenue Etienne-Billières s'inquiètent du projet de la mairie qui prévoit de supprimer le stationnement et l'accès aux voitures aux contre-allées de l'avenue Etienne-Billières.

20MİNUTESMARS: Nice : Les cigarettes interdites sur toutes les plages publiques dès 2024La mairie annonce cette décision alors que la ville accueillera le Sommet de l’océan de l’ONU en 2025

BFMTV: Double meurtre de Revest-du-Bion: pourquoi les proches des victimes demandent des dommages et intérêtsSi le verdict de cette affaire a déjà été prononcé le 26 mai dernier pour les frères Mérino, les proches de Julien Boumlil et Gabriel Ferchal revendiquent aujourd'hui le droit à des dommages et intérêts.

TOPSANTE: Notre guide approfondi pour comparer les tarifs des assurances santé : les priorités et éléments à éviterSanté : Actualités et conseils santé

