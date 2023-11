Réforme de Pôle emploi et du RSA : adoption définitive du projet de loi pour le plein emploi

La réforme de Pôle emploi et du RSA va bien pouvoir s’appliquer. Après le feu vert des sénateurs, jeudi 9 novembre, les députés ont définitivement adopté, par 190 voix contre 147, le projet de loi pour le plein emploi porté par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce mardi 14 novembre. Ce texte prévoit notamment de transformer Pôle emploi en «France Travail» à compter du 1er janvier 2024.

Si initialement, lors de l’examen du projet de loi cet été, les sénateurs ont refusé de rebaptiser Pôle emploi en France Travail, ce changement de nom a finalement été réintroduit dans le texte.L’objectif de cette réforme de Pôle emploi est de renforcer et d’améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi. La transformation de l’opérateur public pour l’emploi s’accompagnera de la création d’un véritable «réseau pour l’emploi» réunissant le nouveau Pôle emploi (le futur «France Travail»), l’Etat, les collectivités locales, les missions locales (jeunes) et Cap emploi (handicapés

:

