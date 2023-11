Le film Sound of Freedom, soutenu par la mouvance complotiste QAnon, sort en France

C’est le succès surprise du box-office américain cet été : le film Sound of Freedom, qui aurait coûté un peu moins de 15 millions de dollars, en aurait rapporté 182 depuis sa sortie aux États-Unis. Le thriller, soutenu par la mouvance complotiste QAnon aux États-Unis, sort en France ce mercredi Pourquoi on en parle ? Le film raconte le combat d’un ancien agent spécial américain pour démanteler un réseau de trafic d’enfants abusés sexuellement en Colombie.

Un thème qui fait écho à celui relayé par les complotistes partout dans le monde : les élites, notamment libérales, seraient à la tête d’un vaste réseau de trafic d’enfants. Le scénario s’inspire de l’histoire vraie de Tim Ballard : en 2013, celui-ci fonde l’association « Operation Underground Railroad » (OUR) dont le but est de se rendre « dans les coins les plus sombres du monde pour aider à sauver les enfants de l'esclavage ». Mormon et père de neuf enfants, Ballard a dû quitter son poste au printemps après des accusations de harcèlement sexuel, selon Vic

: