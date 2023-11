Diffusion d'images insoutenables à l'Assemblée nationale

Des images insoutenables diffusées à l’Assemblée nationale. Une vidéo des massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien sera projetée mardi après-midi dans une salle du Palais Bourbon. Ce film, d’environ trois quarts d’heure, a été réalisé par les autorités israéliennes à partir d’extraits des caméras et de téléphones des commandos du 7 octobre, tués ou faits prisonniers, et d’images captées par des victimes et des secouristes.

On y voit des tueries de civils, des cadavres décapités et des corps d’enfants brûlés, selon le récit des journalistes de Libération qui ont assisté à l’une des projections pour la presse.Le député Renaissance Mathieu Lefèvre, à l’origine de cette initiative, nous explique pourquoi il souhaite montrer ces images aux 120 députés du groupe d’amitié France-Israël, qu’il préside, et répond aux critiques.Pourquoi organiser une telle projection au sein de l’Assemblée ?Il me paraissait indispensable de pouvoir témoigner de la réalité de ce qu’il s’est passé le 7 octobr

:

LİBE: Guerre Israël-Hamas : dans une Assemblée désertée, un débat polariséAlors que les discussions s’annonçaient passionnées lundi, seuls quelques rares députés étaient présents pour échanger sur la situation au Proche-Orient.

La source: libe | Lire la suite »

20MİNUTES: Guerre Hamas-Israël : Une investigation en cours après un « assassin » lancé à l'Assemblée nationaleL'échange concernerait une députée RN qui aurait fustigé un député communiste

La source: 20Minutes | Lire la suite »

BFMTV: Israël-Hamas: l'Assemblée générale de l'ONU se prononce pour une 'trêve humanitaire immédiate'La résolution non contraignante, critiquée par Israël et les Etats-Unis qui ont dénoncé l'absence de mention du Hamas , a été votée par une grande majorité des membres de l'ONU.

La source: BFMTV | Lire la suite »

MEDİAPART: Israël-Hamas: l’Assemblée générale de l’ONU demande une « trêve humanitaire immédiate »L’Assemblée générale de l’ONU a réclamé vendredi à une large majorité une « trêve humanitaire immédiate », au 21e jour de la guerre entre Israël et le Hamas , au moment où l’armée israélienne a annoncé « étendre » ses opérations terrestres dans la bande de Gaza.

La source: Mediapart | Lire la suite »

LOBS: Israël-Hamas : l’Assemblée générale de l’ONU demande une « trêve humanitaire immédiate »La résolution, largement adoptée et non contraignante, a été vivement critiquée par les Etats-Unis et Israël, car elle ne mentionne pas le Hamas .

La source: lobs | Lire la suite »

LAPROVENCE: Guerre Israël-Hamas : l'Assemblée générale de l'ONU demande une 'trêve humanitaire immédiate'La résolution non contraignante, fustigée par Israël et les Etats-Unis qui ont dénoncé l'absence de mention du Hamas , a recueilli sous les applaudissements 120 votes pour, 14 contre, et 45 abstentions, sur les 193 membres de l'ONU.

La source: laprovence | Lire la suite »