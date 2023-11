Les cinéastes collaborant avec Netflix doivent capter l'attention des abonnés dès les premières minutes

Il paraitrait qu’on demande aux cinéastes collaborant avec Netflix de ne pas trop faire patienter leurs abonnés. Que ces derniers, impatients et zappant à la vitesse du “Tudum !”, décideraient dans les cinq premières minutes d’un programme s’ils vont le poursuivre ou aller voir ailleurs. Cette règle, charmante épée de Damoclès placée au-dessus des réalisateurs, condamne certains d'entre eux à sortir les muscles pour capter l’attention de l’abonné.

Une scène d’action en ouverture fait toujours bonne impression pour le compteur à minutes de la plateforme de streaming. Pour Athena, Romain Gavras avait quant à lui choisi de tourner une insurrection dans une banlieue en un plan-séquence de dix minutes avec une caméra valsant entre les décors. L'algorithme apprécie. David Fincher, lui, n’est pas particulièrement réceptif à cet enjeu. Ce qui n’empêche pas Netflix, dont la collaboration mutuelle dure depuis House of Cards en 2013, de constamment lui renvoyer des invitations et de financer ses productions en lui laissant quasiment carte blanch

:

LEQUİPE: Les Suns dominent les Blazers, les Rockets renversent les Spurs en présaison NBALe Big Three de Phoenix (Durant-Booker-Beal) a brillé contre Portland dans la nuit de lundi à mardi (117-106), alors que San Antonio, sans Victor Wembanyama, a sombré dans le dernier quart-temps face aux Rockets (89-99) en présaison NBA.

LEQUİPE: Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs, et les Stinger filent en demi-finalesDans la nuit de vendredi à samedi se sont achevés, à Miami, les quarts de finale du Team Championship, quatorzième et ultime événement de la saison du LIV. Huit équipes se sont affrontées pour accéder au tour suivant. Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs et les Stinger ont décroché leur ticket.

LEQUİPE: Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats en finaleSamedi soir se sont disputées, à Miami, les demi-finales du Team Championship, le tournoi par équipe qui clôture la saison du LIV. Huit équipes s'affrontaient pour accéder à la finale. Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats ont composté leur billet.

BİBAMAGAZİNE: Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

BFMTV: Maladie de Parkinson: les objets connectés plus efficaces que les humains pour suivre les symptômes?Grâce à des capteurs de mouvements, des chercheurs d'Oxford ont pu identifier des variables (longueur des pas, rythme...) qui suivent mieux l'évolution de la maladie de Parkinson chez un individu que les tests cliniques habituels.

CNEWS: Jeux vidéo : les Français n'ont jamais autant joué, les femmes presque autant que les hommesLe nombre de joueurs français a atteint un record historique avec 39,1 millions de pratiquants âgés de 10 ans et plus, contre 37 millions précédemment, relève ce jeudi une étude du syndicat professionnel du secteur.

