Victor Wembanyama, le prodige français qui fait sensation en NBA

De notre correspondant aux Etats-Unis,« Un talent générationnel », « un alien », « le plus gros potentiel depuis LeBron James », « le futur de la NBA »… Depuis un an, les superlatifs et les hyperboles accompagnent chaque pas de Victor Wembanyama.

Et après presque trois semaines sur les parquets, les médias américains – et les fans de basket – continuent de scruter chaque match du prodige français qui « ignore tout ça avec une maturité incroyable à 19 ans », se félicitait récemment le coach des Spurs Gregg Popovich. Wemby, lui, ne s’enflamme pas, même après ses 38 points claqués contre le Sun de son idole Kevin Durant. Et ne panique pas après des naufrages contre les Clippers et les Knicks, et une série de cinq défaites consécutives, dont la dernière ce dimanche soir contre Miami (113-118).« Je vous laisse, je ne veux pas rater Victor à l’échauffemen

