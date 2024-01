La dieta atlántica reduce la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer

Tras el éxito de la dieta mediterránea, llega el de la dieta atlántica. Un estudio publicado en European Journal of Preventive Cardiology, abre nuevas posibilidades para la elaboración de guías nutricionales adaptadas a esta pauta nutricional en Europa.

La investigación realizada por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), CIBERESP e IMDEA-Alimentación han asociado la dieta atlántica con una reducción de la mortalidad en países como España, República Checa, Polonia y Reino Unido. Los beneficios de la dieta atlántica, observados tras más de 13 años de seguimiento, se vinculan principalmente a una reducción en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares (19% menos) y cáncer (8% menos). Esta dieta, rica en pescado, carne, lácteos, verduras, legumbres, patatas y pan integral, es el resultado de siglos de adaptación a las condiciones geográficas y meteorológicas de Galicia y el norte de Portugal





ExpansionBolsa » / 🏆 34. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La derecha que algunos quisieran para España no existeLa derecha que algunos quisieran para España no existe. No es más que una ensoñación incompatible con la historia del conservadurismo y su especificidad hispana criada en pechos del nacionalcatolicismo y con la añoranza del imperio.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

El debate territorial en EspañaEl debate territorial en España ha sido una cuestión existencial que ha acompañado la vida pública española durante más de un siglo. Ha generado crisis y tensiones políticas, y actualmente es un desafío para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuente: elpaissemanal - 🏆 11. / 80 Leer más »

Bruselas considera mediar en la renovación del CGPJ en EspañaBruselas está sopesando la petición del Gobierno español y del PP para mediar entre ellos y desencallar la renovación del CGPJ. El comisario de Justicia, Didier Reynders, se ha ofrecido a desatascar la situación.

Fuente: elpais_espana - 🏆 22. / 68 Leer más »

Ventajas para los expresidentes en EspañaEn España, la mayoría de las comunidades autónomas ofrecen ventajas a sus expresidentes, como pensiones vitalicias y asignaciones mensuales.

Fuente: ExpansionBolsa - 🏆 34. / 63 Leer más »

La venta de libros en EspañaLa venta de libros en España se encuentra en un muy buen estado de salud desde 2019. En los años posteriores, los de la pandemia, el impulso fue crucial y en la actualidad parece haberse consolidado.

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »

Críticas y apoyo al discurso de Navidad del rey en EspañaEl rey ha recibido críticas de algunos socios de investidura de Pedro Sánchez, pero ha sido apoyado por el PP y Vox. La presidenta del PSOE comparte la preocupación del rey respecto a problemas como la sanidad y considera que la Constitución es un marco idóneo para garantizar el progreso de España.

Fuente: EFEnoticias - 🏆 35. / 61 Leer más »