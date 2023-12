El debate territorial en España

La tentación sería empezar diciendo que en 2024 volverá el debate territorial, si no fuera porque nunca se ha ido: acompaña la vida pública española desde hace más de un siglo. Constituyó uno de los grandes escollos para sacar adelante la Constitución de 1978, tanto que el embrión de lo que hoy es el PP se opuso al Título VIII que regula el Estado de las autonomías.

Hace apenas seis años provocó en Cataluña una de las mayores crisis en 45 años de democracia, cuyas consecuencias siguen marcando la política de hoy. Cómo organizar los territorios de España, esa vieja cuestión existencial, revive de forma imperiosa bajo un Gobierno cuya supervivencia depende del modo en que consiga afrontarla. “Esta será la legislatura del debate territorial”, concedió Pedro Sánchez, apremiado por sus aliados nacionalistas, momentos antes de ser investido de nuevo presidente, el pasado noviembre. No hay deporte político de riesgo que el líder socialista haya rehuido en su intrépida trayectori





Protesta contra Pedro Sánchez y la amnistía en FerrazLos ricos españoles están de llorera. Mandan a sus cachorros del fachaleco a Ferraz a putodefender España, y no paran de caerles hostias por todas partes. Y no solo policiales y lacrimógenas. Esta semana les han venido las andanadas de sopapos, por partida doble, desde la Comisión Europea y desde el Tribunal Constitucional. La Europa nuestra, desde Bruselas, acaba de denunciar que los beneficios excesivos de las empresas son responsables de seis de cada diez puntos de inflación acumulada. Y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y mujer muy conservadora, en la línea Harry el Sucio ultraliberal, va y suelta que toda Europa debe subir el salario mínimo e insta a las empresas, y no a los Estados, a asumir el coste de esa subida salarial mermando sus beneficios. O sea, exige que los empresarios ganen menos y el obrero más

Votación polémica en el Ayuntamiento de Madrid sobre la reprobación a Pedro SánchezEl Pleno del Ayuntamiento de Madrid votó una propuesta de Vox para reprobar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su actuación en el Estado de Derecho y la Constitución.

Pedro Sánchez defiende su cambio de opinión sobre la amnistía en una entrevista en RTVEEn su primera entrevista tras la proposición de ley de amnistía, Pedro Sánchez ha sido preguntado en RTVE sobre el cambio de opinión sobre este tema. No en vano, fue en la cadena pública -y en otros medios- donde el candidato entonces dijo que no iba a haber amnistía y que la demostración de ello es que ya llevaba 5 años gobernando y no la había habido. Pedro Sánchez no ha movido un músculo al ver ese vídeo y ha contestado de forma directa. 'Lo que ha pasado es el 23J. En un Parlamento de 350 diputados, más de 50 estaban pidiendo la amnistía para superar un conflicto. Yo he defendido el normalizar la situación en Cataluña. No era el paso siguiente que hubiera querido dar, pero es un paso coherente. Al igual que ha pasado con el divorcio y la ley del matrimonio homosexual, que se manifestaron entonces, acabarán actuando como el dicho de si te he visto no me he acuerdo. Va a ser bueno para el país', ha defendido. 'En política, como en la vida, hay que optar entre las soluciones ideales y las posibles. Las ideales es poder optar por tu programa electoral si tienes la mayoría absoluta

Pedro Sánchez habla con el ministro de Defensa israelí sobre el conflicto con HamásEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene una conversación telefónica con el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, en la que le reitera su posición ante el conflicto con Hamás tras el repunte de la crisis diplomática entre ambos países.

Pedro Sánchez afronta una semana frenética en EuropaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Estrasburgo y Bruselas para participar en tres citas relevantes, incluyendo un discurso en el Parlamento Europeo y un Consejo Europeo clave para la situación en Israel y Palestina.

El secretario general de Junts anuncia un encuentro con Pedro Sánchez para resolver el conflicto políticoEl secretario general de Junts ha asegurado que se han emplazado a encontrar una fecha y que será 'en el extranjero'. El propio Pedro Sánchez ha dicho que solo tiene agendada una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès

