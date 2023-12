El secretario general de Junts anuncia un encuentro con Pedro Sánchez para resolver el conflicto político

El secretario general de Junts ha asegurado que se han emplazado a encontrar una fecha y que será 'en el extranjero'. El propio Pedro Sánchez ha dicho que solo tiene agendada una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha anunciado este jueves que el expresidente de la Generalitat de Cataluña y 'profundizar en la resolución del conflicto político', un encuentro que tanto el propio Sánchez ha asegurado que no está agendado.

En una entrevista en Ràdio 4 y La 2 de TVE, Turull ha explicado que ambos políticos 'Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean, en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido', ha asegurado. Sin embargo, a preguntas de los periodistas a su llegada a Bruselas para asistir al Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que no tiene previsto dicho encuentro. Según Sánchez, de Cataluña, Pere Aragonès, el próximo 21 de diciembre





