La venta de libros en España se encuentra en un muy buen estado de salud desde 2019. En los años posteriores, los de la pandemia, el impulso fue crucial y en la actualidad parece haberse consolidado. Aunque aún no contamos con los datos definitivos de 2023, la facturación rondó los 2.718 millones de euros en 2022 y el incremento con respecto al anterior fue del 5,5% según el Informe del Comercio Interior del Libro 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España.

No podemos obviar que buena parte de esta cifra se concentra en unos pocos libros, a menudo integrados en los dos grandes grupos editoriales: Planeta y Penguin Random House. Los autores consagrados en el best-seller siguen copando las listas de ventas en 2023, pero no hay año en que no surja un fenómeno inesperado. Además, las editoriales independientes siguen deparando gratas sorpresa





