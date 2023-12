La derecha que algunos quisieran para España no existe. No es más que una ensoñación incompatible con la historia del conservadurismo y su especificidad hispana criada en pechos del nacionalcatolicismo y con la añoranza del imperio. Escuchaba a Lucía Méndez en la cadena Ser la noche de antes diciendo que no contemplaba que el discurso no fuera otra cosa que la presentación de un proyecto de país. Pues no, no ocurrió, como buen conservador Feijóo no presentó nada, se presentó contra.

Su primera media hora se centró en hacer oposición a una amnistía e investidura fantasma. El primer tercio de su discurso giró en torno a las concesiones que supuestamente haría Pedro Sánchez a los independentistas catalanes sin presentar una alternativa política a la relación conflictiva que España presenta con Cataluña no ya desde 2017, sino desde el siglo XIX. No se sabe qué proyecto inclusivo con todos sus habitantes tiene la derecha para este país y seguimos sin saberl





