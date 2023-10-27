حتى أهالي الضفة.. منشورات للاحتلال تدعو إلى النزوح للأردن

وجاء في نص المنشورات:"إلى أهالي العدو في الضفة اليهودية، إن منظمة السفاحين حماس الداعشية الإبليسية الساعين في الأرض فسادا قد ارتكبت أكبر خطأ تاريخي معلنة الحرب علينا وهي تذبح أطفالا وشيوخا وتسبي العجائز والرضع وتبقر بطون الحوامل النساء وتغتصب".

‎وتابع المنشور زاعما:"أردتم نكبة مثيلة ب - 1948 فوالله ستنزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بشكل منظم فبعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم بقوة من أرضنا المقدسة التي كتبها الله لنا والذي أمرنا بعدم الارتداد عنها مهما صار لتتم علينا كلِمَة رَبَّنَا الْحُسْنَى بِمَا صبرنا معكم، احملوا حمالتكم فورا وارحلوا من حيث ما أتيتم إننا لأتون".

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