'انفعل بلفظ خارج'.. خالد أبو بكر يسب إسرائيل على الهواء

وسب"أبو بكر" خلال تقديم برنامجه"كل يوم" المذاع على فضائية"أون" مساء اليوم الجمعة، ما يقوم به جيش الاحتلال على أراضي غزة.

وقال"إسرائيل مستفردة بقطاع غزة برعاية أمريكية بالكامل بقطاع غزة وأمريكا تقول لا دخل لنا بما يقوم به إسرائيل على القطاع والأمر فاق كل التوقعات".وحذر من مخطط أمريكي غربي كبير يطال المنطقة، ربما يكون أكبر مما يتوقعه البعض، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ترفع كافة الاستعدادات ومستعدة لكل السيناريوهات، فالأمن القومي المصري على المحك، وما يحدث في غزة يطال الجميع.

وأكد أبو بكر، على ضرورة وجود اصطفاف حقيقي، ووقفة مصرية عربية، حيث أنه خلال الساعات القادمة ستنكشف الأرقام ويرى العالم حجم الكارثة الإنسانية. وتابع:"لازم نقف خلف الجيش والقيادة السياسيات، ولن تقف القضية الفلسطينية عند الشعب الفلسطيني والشعب المصري، ولم لتكن تتحرر الجزائر لولا المليون شهيد".الأرصاد تنشر خريطة الأمطار خلال بيان تفصيلي بطقس الأسبوع المقبلعاجل| جيش الاحتلال يُعلن عن توسيع عملياته البرية في غزة اعتبارًا من الليلةبث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com

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