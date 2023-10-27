أحداث حفلة المنصورية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك منشورات واستغاثات من أهالي بسبب أحداث عنف حدثت منذ ساعات في حفل بمنطقة المنصورية شارك فيه عدد كبير من طلاب إحدى المدارس الخاصة. تعديل: بنتي ماكنتش هناك ماحدش يقلق علينا بس اصحابها كلم كانوا و احنا مش احسن من حد، هي راحت قبل كده بس عدت علي خير

اولادنا و بناتنا، بنتي و بنات و اولاد اصحابي ، الولاد الي بتصوت دي، احنا نعرفهم و نعرف اهاليهم. انا حاولت مبقاش سلبيه لعل و عسي حد يشوف او يسمع و ياخد موقف. دي حفله من الحفلات منظماها شركه معروفه، لاطفال و شباب ماحصلوش 16 سنه ، طلع عليهم العرب امبارح سرقوهم و اتحرشوا بالبنات و ضربوا الصبيان

ولادنا و بناتنا ...طبعا الغلط علينا كأهالي ان احنا نبعت ولادنا حفله زي دي بس مش كل الاهالي بتكون متصوره خطوره الموقف، و اكيد البلد دي المفروض يكون ليها تصرف!!!! لو حد يقدر يساعد ان الحفلات دي تتقفل و الحفلات دي يكون عليها رقابه و مصرحه و متأمنه ياريت يساعد. ياريت صوتي يوصل لاي حد يعرف يتصرف. headtopics.com

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