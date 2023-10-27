الاحتلال يوزع منشورات تهدد الفلسطينيين بالضفة لترك منازلهم والهجرة للأردن

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن منشورات مجهولة تم توزيعها فى الضفة الغربية تحمل رسالة تهديد للفلسطينيين فى الضفة بترك منازلهم وأرضهم والهجرة القسرية للأردن.

وأضاف: "لا للتهجير القسري للفلسطينيين في غزة سواء داخليا أو خارجيا، و نطالب بضرورة تفعيل الحماية الدولية للفلسطينيين، فسياسات الحصار والتجويع لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، والحرمان من المساعدات الإنسانية حكم بالموت على أهل غزة في ظل هذه الظروف، و أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني يتعين مجابهتها بالحزم والتأكيد على رفضنا القاطع لها".

وأكد السفير عبد الخالق، أن مصر كرّست جهودها ووقتها للخروج بموقف واضح من الجمعية العامة بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم.وأشار إلى أن الصمت لم يعد خيارا، وأنه طفح الكيل إزاء ما يحدث لأهل فلسطين، موضحا أن المطلوب هو أبسط القيم الأخلاقية وأبسط مبادئ القانون الدولي وأبسط الأعراف السياسية والدبلوماسية في حالات النزاع المسلح. headtopics.com

ولفت إلى أن هذا الحق نسيه المتشدقون بحقوق الإنسان الذين باتوا مع تبريرات استمرار الحرب، متواطئين مباشرة في التجاوزات الحادثة. وأشار إلى أن عدم الانطلاق من أتون هذه الأزمة لإعادة إحياء عملية سلام جادة تعالج جذور الأزمة الحالية وتفضي إلى حل الدولتين سيكون خطئا جسيما ومزمنا.

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