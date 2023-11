بعد 3 أسابيع.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر تكلفة الحرب في غزة

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيشه ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس. وأضاف جالانت، خلال مؤتمر صحفي له، أن هذه الحرب لها ثمن باهظ والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا ونواصل إعادة تقييم استراتيجيتنا أولا بأول، مشيرًا إلى أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم، قائلًا:"نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليهم".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي:"أقاسم عائلات الجنود أحزانهم، أعرف أن عائلات الجنود يعيشون قلقا وانا أدعمهم وأقول لعائلات المخطوفين لن ننساكم". بقنابل محرمة دوليا.. جيش الاحتلال يقصف مدرسة للأونروا تضم لاجئين| شاهد جيش الاحتلال يشن غارات جوية جديدة على جنوب لبنان

