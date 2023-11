بعد 26 يوما على حرب غزة.. دمار كامل للقطاع وجرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل

، حتى الآن، وفقاً للإحصاءات الرسمية، أغلبهم من النساء والأطفال، بسبب عمليات الإبادة الواسعة والتطهير العرقي لكل حي بالقطاع.ووفقا للأمم المتحدة، فإنَّ العدوان الإسرائيلي على مخيم «جباليا» أسفر عنه حجم دمار هائل الذي خلفه استهداف مخيم، ما وصفته المنظمة العالمية بأنه: «يرقى إلى جرائم الحرب»، بعد أن شنت قوات الاحتلال 6 غارات جوية على مخيم اللاجئين، ليسقط في مربع سكني واحد أكثر من 400 شخص إما جريح أو شهيد.

