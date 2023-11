ضربة قاصمة لإسرائيل.. البورصة تخسر 40 مليار دولار وعملتها تنهار| فوضى عارمة

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن العملة الإسرائيلية سجلت أمام نظيرتها الأمريكية، نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد. وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، ومنذ 7 أكتوبر الماضي والأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة"تل أبيب" بنسبة 16% بما يعادل 25 مليار دولار.

وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي، وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل. وقدر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يومياً لـ"إسرائيل"، أي ما يعادل 5 مليارات و412 مليون دولار، منذ بداية ملحمة"طوفان الأقصى" حتى اليوم.

فيما تفيد صحيفة"نيويورك تايمز" الأميركية، بأن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد، من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في إسرائيل إضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمرة. ووسط ظروف الحرب الشرسة على قطاع غزة، تتوقع تقارير أن تضطر البنوك الإسرائيلية إلى زيادة مخصصاتها لتغطية الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والخسائر في سوق المال، بسبب هروب المستثمرين الأجانب وسحب الودائع والإقبال على شراء الدولار وتخزينه.

وتتوالى الخسائر في القطاعات الرئيسية لدى"إسرائيل"، حيث شهدت صناعة التكنولوجيا، التي تفتخر بها إسرائيل خسائر فادحة. ووصلت السياحة في إسرائيل إلى طريقٍ مسدود، وتجاوزت خسائر هذا القطاع الــ 6 مليارات دولار، حيث تتجنب السفن السياحية شواطئ"إسرائيل" ويلغي الناس زياراتهم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: ستيلانتس للسيارات تخسر 99 مليار جنيه في شهر ونصف بسبب عمالهاستيلانتس للسيارات تخسر 99 مليار جنيه في شهر ونصف بسبب عمالها | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: طفلة أمريكية تقاطع كلمة بلينكن خلال طلبه مساعدات لإسرائيل وتهتف: 'عار عليكم'.. فيديوقاطعت طفلة صغيرة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أثناء جلسة استجوابه في الكونجرس.، بشأن تقديم 14 مليار دولار كدعم لإسرائيل.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: البورصة تخسر 15.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاءتراجعت البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 15.1 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.520 تريليون جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق 'EGX30' بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 22,433.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الإحصاء: 22.3% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر أغسطس 2023انخفضت قيمة العجز فـى الميزان التجارى بنسبة 22.3٪ لتبلغ 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023، مقابل 4.99 مليار دولار لنفس

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: البنتاجون: طلبنا 10.6 مليار دولار لتعزيز قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسهاالبنتاجون طلبنا 10 6 مليار دولار لتعزيز قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: البنتاجون: طلبنا 10.6 مليار دولار لتعزيز قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسهاالبنتاجون طلبنا 10 6 مليار دولار لتعزيز قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕