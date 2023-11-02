مستشفى الفيوم العام يستقبل 12 مصابا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص

العام، استقبل 12 مصابا بإصابات مختلفة تراوحت بين جروح وكدمات، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وانقلبت بهم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى المنطقة بين جرزا وطهطا، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتبين أن إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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