Unlängst wurden im Yulin International Convention and Exhibition Center die 15. Ausstellung für kleine und mittlere Unternehmen(Small and Medium Enterprises Expo) (Yulin, China), die 13. China (Yulin)-Ausstellung über traditionelle chinesische Medizin und die 2023 China-ASEAN Expo Gewürzausstellung eröffnet.

Bei der Eröffnungszeremonie wurde die National Backbone Cold Chain Logistics Base City Interconnectivity Cooperationins Leben gerufen, die Xinhua-Yulin Gewürzpreisindizes freigegeben und die strategischen Kooperationsvereinbarungen, die"Rückkehr des Yulin-Geschäfts"(Return of Yulin Businesses)-Projektvereinbarungen sowie weitere industrielle Projektvereinbarungen unterzeichnet, so die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung von Yulin.

Unter dem Motto"Große Wirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen, neue Möglichkeiten auf der Yulin Expo (Big Economy for Small and Medium Enterprises, New Opportunities at the Yulin Expo) fand die diesjährige Small andMedium Enterprises Expo an zwei separaten Veranstaltungsorten statt: im Yulin International Convention and Exhibition Center und im Jiangnan Park. headtopics.com

