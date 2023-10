Opening Bell: Amazon, Intel, Enphase Energy, First Cash Holdings, ExxonMobil, Altria

Amazon, Intel, Enphase Energy, First Cash Holdings, ExxonMobil und Altria. Martin Weiß, stellvertretender ...

Opening Bell: WTI, Amazon, Nvidia, Meta, Microsoft, Caterpillar, Salesforce, Tesla, AppleDie US-Techbranche stand gestern unter Druck. Für den Nasdaq 100 ging es um beinahe 2,5 Prozent abwärts. Belastend wirkten unter anderem enttäuschende Quartalszahlen von Alphabet. Bei den Einzelthemen Weiterlesen ⮕

Eventueller Waffenstillstand in Nahost - Vorsicht! - US Opening BellDer tägliche Blick auf die bevorstehende US-Markt-Eröffnung mit Tradingprofi Marcus Klebe. GOOD TRADES Weiterlesen ⮕

Die EU, Palästina und der globale Süden: Der nagende Vorwurf der DoppelmoralDie Uneinigkeit beim EU-Gipfel kostet Europa Einfluss im Nahen Osten und nun auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Weiterlesen ⮕

Studie: 85 Prozent der Händler verkaufen online und stationärBERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr Handelsunternehmen in Deutschland bieten ihre Produkte und Dienstleistungen sowohl im Internet als auch in klassischen Geschäften vor Ort an. Nach einer repräsentativen Umfrage Weiterlesen ⮕

- DIW-Chef Fratzscher rechnet mit Wachstum der Steuereinnahmen um drei ProzentBundesfinanzminister Lindner gibt am Nachmittag bekannt, mit welchen Einnahmen Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren rechnen können. Weiterlesen ⮕