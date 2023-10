DEL live bei MagentaSport: 5:1 in Köln, München verhagelt Krupps Jubi-Spiel / Dreifach-Tor-Show von Vize-Weltmeister Noebels, DEG bleibt Letzter und Trainer Dolak sagt: 'Sind auf einem guten Weg'

Kein Sieg zum Jubiläum. Die Kölner Haie verlieren beim 600. DEL-Spiel als Trainer von Uwe Krupp mit 1:5 gegen den EHC Red Bull München. Damit ist die Serie der Haie vorerst gerissen und der EHC meldet sich mit zwei 5:1-Siegen in Folge sauber zurück. Ist der Meister nach Anpassungsproblemen und neuem Trainer Söderholm richtig angekommen in der aktuellen Spielzeit?"Das will ich doch stark hoffen. Wir wollen unser selbstbewusstes Eishockey spielen.

Endlich in der Saison angekommen?"Das will ich doch stark hoffen. Wir wollen unser selbstbewusstes Eishockey spielen. Wir dürfen in manchen Momenten nicht zu verspielt spielen, sondern müssen es einfach halten. Ich glaube, den Dreh haben wir jetzt raus."

Thomas Dolak, Trainer Düsseldorf, irritiert etwas mit seinem Optimismus:"Ein Unterschied war, dass wir unsere Überzahl nicht genutzt haben. Am Ende haben wir nochmal eine Überzahl, da müssen wir vielleicht einen reinmachen. Die Jungs habe aber gut gearbeitet. Beim 2. Gegentor gehen wir entgegen, statt zurückzugehen. Dann laufen wir in einen Konter. Das müssen wir schlauer spielen. Alles in allem haben die Jungs gut gekämpft und eine gute Leistung gezeigt.

Vize-Meister Ingolstadt kommt nicht aus dem Tabellenkeller raus, verliert knapp gegen Bremerhaven. Da wirbelt der Neuzugang Colt Conrad mit seinem 4. Treffer im 2. Spiel. Die Fischtowns bleiben damit in der Tabelle ganz oben dran.

