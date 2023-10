Wall-Street-Schluss: Dow Jones erneut auf Talfahrt - Techaktien treiben Nasdaq 100 an

und die bevorstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgten für Unsicherheit bei den Anlegern.Der Dow Jones verlor rund ein Prozent auf 32.417 Punkte, während der Nasdaq 100 dank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...Mega-Chance: Der Indien ReportIhre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden.Hier klicken

Weiterlesen:

FN_Nachrichten »

Schlussglocke Wall Street: Dow Jones verliert heftig, trotz Intel-SprungDie optimistischen Prognosen von Intel und Amazon vom Vorabend haben die Wall Street zum Wochenschluss nur zeitweilig angetrieben. Im Handelsverlauf sorgten Meldungen aus Israel für Ängste vor einer Esklation Weiterlesen ⮕

Aktien New York Schluss: Gaza-Krieg belastet Dow - Amazon stützt NasdaqNEW YORK (dpa-AFX) - Die deutlich angeschlagene Technologiebörse Nasdaq hat sich am Freitag stabilisiert. Zu einer echten Erholung jedoch kam es trotz erfreulicher Quartalsberichte vom Online-Handelskonzern Weiterlesen ⮕

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gaza-Krieg belastet DowROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gaza-Krieg belastet Dow - Amazon stützt Nasdaq Weiterlesen ⮕

Dow Jones aktuell: Dow Jones legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang einAm Freitagnachmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück. Weiterlesen ⮕

Gewinn mehr als verdreifacht: Amazon überzeugt die Wall Street: Aktie springt mehr als fünf Prozent hoch!© Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpaIm dritten Quartal macht Amazon fast zehn Milliarden US-Dollar Gewinn. Im wichtigen Cloud-Segment konnte das Unternehmen weiter wachsen, auch wenn die Konkurrenz dem Marktführer Weiterlesen ⮕

Amazon überzeugt die Wall Street: Aktie springt mehr als fünf Prozent hoch!27.10.2023 - Im dritten Quartal macht Amazon fast 10 Milliarden US-Dollar Gewinn. Im wichtigen Cloud-Segment konnte das Unternehmen weiter wachsen, auch wenn die Konkurrenz dem Marktführer im Nacken sitzt. Weiterlesen ⮕