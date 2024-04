Zinssorgen dürften Wall Street erneut bremsen

Zinssorgen dürften die US-Börsen am Dienstag abermals belasten, wobei sich die Verluste zunächst aber offenbar in Grenzen halten werden. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich etwa 0,2 Prozent im Minus. Überraschend starke Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA hatten am Montag Befürchtungen genährt, dass sich die US-Notenbank mit einer ersten Zinssenkung noch länger Zeit lassen könnte als bislang angenommen.

Auch die Gefahr einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts bereitet den Anlegern Sorgen und lässt sie vorsichtig agieren. Am Dienstag stehen konjunkturseitig die Baugenehmigungen und -beginne sowie die Industrieproduktion aus dem März auf der Agenda. Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Erstquartalszahlen von Johnson & Johnson, Bank of America und Morgan Stanley.

