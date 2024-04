Negative Vorgaben der Wall Street belasten Börsen in Ostasien und Australien

Negative Vorgaben der Wall Street haben am Freitag die Börsen in Ostasien und Australien nach unten gezogen. In den USA waren die Aktienkurse am Donnerstag unter Druck geraten, nachdem Vertreter der US-Notenbank Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung gedämpft hatten. Namentlich der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, hatte die Investoren verschreckt.

Er hatte gesagt, dass ausbleibende weitere Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung Zinssenkungen noch im laufenden Jahr vielleicht unmöglich machten. Daneben ließen die später am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten die Anleger vorsichtig agieren. In Hongkong drehte der Hang-Seng-Index im späten Handel leicht ins Plus und notierte 0,1 Prozent höher. Hier dürfte die leichte Erholung der US-Futures gestützt haben. Die Börsen in Schanghai und Taiwan waren feiertagsbedingt auch am Freitag geschlossen. Der Nikkei-225-Index fiel in Tokio um 2 Prozent auf 38.992 Punkt

