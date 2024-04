Börsen in Ostasien und Australien fallen nach negativen Vorgaben der Wall Street

Negative Vorgaben der Wall Street ziehen am Freitag die Börsen in Ostasien und Australien nach unten. In den USA waren die Aktienkurse am Donnerstag unter Druck geraten, nachdem Vertreter der US-Notenbank Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung gedämpft hatten.

Börsen Ostasien Australien Wall Street Aktienkurse US-Notenbank Zinssenkung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



/ 🏆 87. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Börsen in Ostasien erholen sich von VerlustenDie Börsen in Ostasien und Australien erholen sich am Donnerstag von den Verlusten des Vortags. Rückenwind kommt unter anderem von leicht positiven Vorgaben der US-Börsen. Beobachter sprechen von leicht nachlassenden Zinssorgen, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch gesagt hatte, die etwas stärkere Aktivität der US-Wirtschaft habe die Erwartung der Federal Reserve nicht nennenswert verändert, dass Zinssenkungen noch im laufenden Jahr möglich seien.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

MÄRKTE ASIEN/Gute US-Vorgaben stützen in TokioDJ MÄRKTE ASIEN/Gute US-Vorgaben stützen in Tokio - Hongkong schwach TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Aktienmärkten in Ostasien ist zum Wochenschluss nach den guten Vorgaben von den US-Börsen infolge

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen guten US-Vorgaben - Tokio auf RekordhochDJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen guten US-Vorgaben - Tokio auf Rekordhoch TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigen sich die Börsen in Ostasien am Donnerstag und knüpfen damit

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen guten US-Vorgaben - Tokio auf RekordhochDJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen guten US-Vorgaben - Tokio auf Rekordhoch TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aussagen der US-Notenbank haben am Donnerstag auch an den asiatischen Börsen für teils kräftige

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

MÄRKTE ASIEN/Breite Verluste - Werksschließungen belasten TSMCDJ MÄRKTE ASIEN/Breite Verluste - Werksschließungen belasten TSMC TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit negativen Vorgaben der US-Börsen geht es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Mittwoch

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Der Börsen-Tag: BOJ-Kurswechsel sorgt für Nervosität an Asien-BörsenDer Börsen-Tag

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »