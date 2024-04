Xi wirbt für enge Zusammenarbeit mit Deutschland

. Xi hat zu Beginn seines Treffen s mit Bundeskanzler Olaf Scholz für eine enge Zusammenarbeit beider Länder geworben. »Gemeinsam können wir der Erde mehr Stabilität und Sicherheit einhauchen«, sagte Xi laut offizieller Übersetzung. »Solange man an den Prinzipien des gegenseitigen Respekts, der Suche nach Gemeinsamkeiten trotz Differenzen und des gegenseitigen Lernens festhält, können die bilateralen Beziehungen sich weiterhin stabil entwickeln.

Scholz erinnerte daran, dass er bei seinem letzten Chinabesuch zusammen mit Xi deutlich gemacht habe, dass mit dem Einsatz von Nuklearwaffen nicht einmal gedroht werden dürfe. »Gern möchte ich mit Ihnen heute darüber diskutieren, wie wir mehr zu einem gerechten Frieden in der Ukraine beitragen können.«Scholz warb für eine engere Zusammenarbeit mit China beim Klimaschutz.

