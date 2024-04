Chinas Präsident wirbt für intensivere Zusammenarbeit mit Deutschland

Zu Beginn ihres Treffens macht sich China s Präsident für intensivere Zusammenarbeit stark. Scholz will auch über den Beitrag zu einem "gerechten Frieden in der Ukraine " sprechen.für eine enge Zusammenarbeit beider Länder geworben.

Solange man an den Prinzipien des gegenseitigen Respekts, der Suche nach Gemeinsamkeiten trotz Differenzen und des gegenseitigen Lernens festhält, können die bilateralen Beziehungen sich weiterhin stabil entwickeln.Xi sagte, dass eine "neue Epoche der Turbulenzen und der Umbrüche" begonnen habe, in der die Risiken für die gesamte Menschheit zunehmen würden.

Eigentlich sollte es bei der China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz um die wirtschaftlichen Beziehungen zur Volksrepublik gehen. Doch der Angriff Irans auf Israel überschattet den Besuch.ganz erhebliche negative Auswirkungen auf die Sicherheit in Europa hätten. "Sie beeinträchtigen unsere Kerninteressen unmittelbar.

Der Kanzler müsse in China klarmachen, dass das Land "einen Kurs verfolgt, den wir als Europäer nicht akzeptieren können", so der Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer . In der EU sei jetzt "mehr Geschlossenheit möglich".Scholz warb auch für eine engere Zusammenarbeit mit China beim Klimaschutz. "Unsere beiden Staaten tragen Verantwortung für den Schutz globaler öffentlicher Güter", sagte der Politiker der.

"Eigentlich möchte die Bundesregierung auf Distanz zu China gehen", so Elisabeth Schmidt, ZDF-Korrespondentin in China, "doch brauchten deutsche Unternehmen den chinesischen Markt, um die Energiewende im eigenen Betrieb voranzubringen."

China Deutschland Zusammenarbeit Stabilität Sicherheit Frieden Ukraine

