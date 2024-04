Gewitter und Sturm verursachen Schäden in Deutschland

Gewitter , Sturm und heftiger Regen sind am Montag über Deutschland gezogen. In Ludwigshafen entdeckte die Feuerwehr einen Wäscheständer in einem Baum in 25 Meter Höhe. Bäume stürzten auf Straßen oder Stromleitungen, Dachziegel lösten sich, Bauzäune fielen um. In Bottrop wurde eine 19-Jährige von einem umgestürzten Baum eingeklemmt.

Nun läuft der Fernverkehr der Deutschen Bahn überwiegend wieder planmäßig. Große Verspätungen von etwa 75 Minuten gebe es nur noch zwischen Nürnberg und Erfurt, teilte ein Bahn-Sprecher am frühen Dienstagmorgen mit: »Ansonsten wurden die meisten unwetterbedingten Beeinträchtigungen in der Nacht behoben und der Bahnverkehr läuft am Morgen stabil.

Wie die DB Regio Baden-Württemberg mitteilte, lag auf der Strecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Böblingen ein Baum. Die Strecke wurde gesperrt, es gab Verspätungen und Teilausfälle. In der Bahn-App wurden auch Unwetterschäden im Raum Würzburg-Hauptbahnhof angezeigt.-Reporter berichtete, nach Angaben eines Zugbegleiters sei am Frankfurter Hauptbahnhof vorübergehend kein Zug mehr gerollt.

