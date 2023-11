Die Xbox Series X gibt’s pünktlich zum Black Friday hart reduziert. Bei Preisen unter 400 Euro und teilweise sogar mit Gratis-Spielen muss sich auch die PS5 warm anziehen. Xbox Series X am Black Friday stark reduziert Aktuell bekommt ihr die Xbox Series X in diversen Shops für rund 400 Euro, und damit nicht nur viel günstiger als der UVP von rund 520 Euro, sondern teilweise sogar im Bundle mit Top-Spielen gratis.

Xbox Series X für 395,95 bei eBay – Gutscheincode POWEREBAY10E für 10 Euro Rabatt verwenden Xbox Series X für 399 Euro bei MediaMarkt, Saturn, Amazon, Galaxus Xbox Series X + Diablo 4 für 399 Euro bei Otto lagernd (+ 2,95 Euro Versand), bei Cyberport lagernd (+ 6,99 Euro Versand), bei ComputerUniverse lagernd (+6,99 Euro Versandkosten) Xbox Series X Refurbished (Gebrauchtware, wiederaufbereitet) für 379,99 Euro bei Amazon und im Microsoft Store Gerade die Spiele-Bundles sind nur noch vereinzelt verfügbar, hier heißt es also schnell zu sein, sonst sind die Angebote vergriffen oder nur noch mit langer Lieferfrist verfügba





