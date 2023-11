Xbox Series X Black Friday Angebote: Konsole für unter 400 Euro

Die Xbox Series X gibt’s in der Black-Friday-Woche richtig günstig – unter 400 Euro. Wer 9th-Gen-Grafik genießen will, sollte jetzt zuschlagen. Update vom 21. November 2023: Aktuell bekommt man die Xbox Series X in vielen Shops für 399 Euro, und damit nicht nur eine ganze Ecke günstiger als der UVP, sondern teilweise sogar im Bundle mit Top-Spielen. Gerade letztere sind allerdings nur noch spärlich verfügbar.

Xbox Series X für 399 Euro bei MediaMarkt, Saturn, Amazon Xbox Series X + Diablo 4 für 399 Euro bei Otto lagernd (+ 2,95 Euro Versand), bei Computeruniverse lagernd (+ 6,99 Euro Versand), bei Cyberport lagernd (+ 6,99 Euro Versand, lange Lieferzeit) Xbox Series X + Forza Horizon 5 Premium für 399 Euro bei MediaMarkt (nur noch Marktabholung), Saturn (nur noch Marktabholung) Xbox Series X Refurbished (Gebrauchtware, wiederaufbereitet) für 379,99 Euro bei Amazon Gerade bei den Bundles heißt es also schnell zu sein, sonst sind die Angebote vergriffen oder nur noch mit langer Lieferfrist verfügba





