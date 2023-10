Wissenschaftler warnt Deutschland und EU vor Überfall Serbiens auf das Kosovo

„Serbische Medien reden seit Jahren vom nächsten Krieg auf dem Balkan“, sagte der Sozialwissenschaftler dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Seit Wochen heiße es nun, dass „Terror im Kosovo gegen die serbische Minderheit“ den Zwang zum Eingreifen erzeuge. „Terror im Kosovo gegen die serbische Minderheit gibt es aber überhaupt nicht“, sagt Knaus.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic sende das klare Signal, dass er nicht mehr an den EU-Beitrittsprozess seines Landes glaube. „Das Problem ist: Damit hat er Recht.“ Denn die EU habe Zweifel, ob sie selbst in der Lage ist, neue Mitglieder in naher Zukunft zu verkraften. „Und jetzt setzt Vucic leider auf eine andere Karte: den Nationalismus.“

Knaus nannte die Ausschreitungen Ende September im Kosovo „dramatisch“. „Schwer bewaffnete serbische Paramilitärs, angeführt von jemandem, der eng mit Vucic zusammenarbeitet, sind in den Kosovo eingedrungen und haben einenerschossen. Das hätte sehr, sehr leicht eskalieren können.“ Grund für die Aggression sei, dass die Konflikte aus den 1990er Jahren „auftauen“. Und der Grund dafür wiederum sei: „Weil das Versprechen einer EU-Perspektive verblasst. headtopics.com

