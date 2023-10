«Wird helfen»: Hrubeschs DFB-Frauen siegen gegen Wales

Die deutschen Fußballerinnen klatschten zufrieden ab, bei Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch war nach dessen gelungenem Comeback ein Lächeln zu erkennen. Nach tagelangem Wirbel um die pausierende Cheftrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat die DFB-Auswahl mit einem Pflichtsieg in der Nations League ihre Chance auf die Qualifikation für Olympia 2024 gewahrt. Deutschland gewann am Freitagabend in Sinsheim gegen Wales mit 5:1 (1:1).

Nach guter Flanke der Hoffenheimerin Sarai Linder verwertete Schüller zur überfälligen Führung. Neben der 25 Jahre alte Stürmerin des FC Bayern hatte Hrubesch im Vergleich zum jüngsten Auftritt gegen Island (4:0) vier weitere Spielerinnen neu in die Startelf geschickt. Ann-Kathrin Berger ersetzte Stammtorhüterin Merle Frohms (Gehirnerschütterung), Svenja Huth, die Popp als Kapitänin vertrat, sprintete wieder über ihre gewohnte rechte Seite.

