will eine schlichte und spannende Frage stellen: Wie klingt die Gesellschaft in Deutschland? Welche Musik erzeugt Spaß? Darum geht es im dritten Teil von"".Die Coronakrise liegt noch bleiern über dem Land, da ist es gar nicht so einfach, Orte zu finden, an denen Heiterkeit betrieben wird. Fündig wird Olli Schulz bei Entertainerin Susi im Harz.

Rund 350 Kilometer weiter westlich gibt man sich auch redlich Mühe, mit den Leuten"was" zu machen. Olli Schulz besucht den ZDF-Fernsehgarten. Dort lernt er nicht nur, seine Lippen beim Playback synchron zur Musik zu bewegen, sondern bekommt auch Tipps von DJ Ötzi und Guildo Horn für den weiteren Weg im Showbusiness.DJ Judith van Waterkant versucht "möglichst diskriminierungsfrei" zu leben.

Olli Schulz reist zum 3000 Grad Techno-Festival in Mecklenburg-Vorpommern. Hier gibt es deutlich mehr Beats per minute als im Fernsehgarten, aber auch hier suchen die Besucher*innen nach einem Ausbruch aus dem Alltag, nach einem geschützten Raum. headtopics.com

"Wir handeln in dieser Szene gesellschaftspolitisch aus, wie wir miteinander leben wollen. Und meine Romantik - und n/fernsehen/soundofgermany156_v-contentxl.jpgi cht nur meine - ist, möglichst diskriminierungsfrei miteinander sein zu können. Und das versuchen wir", erzähltEinojuhani Rautavaara:"A Requiem in Our Time" op.

Die Bandbreite bei reicht von Techno über Schlager bis zu einem Klassik-Konzertabend mit Marianne und Jens. Auf seiner Deutschland-Safari verbringt Olli Schulz dann auch noch einen Konzertabend bei klassischer Musik - gemeinsam mit dem Ehepaar Marianne und Jens. Die erklären, weshalb sie kein Problem mit den Begriffen"elitär" und"konservativ" haben - und weshalb man Liebesbriefe unbedingt mit Beethoven auf dem Plattenspieler schreiben sollte. headtopics.com

