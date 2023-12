Who you gonna call? Bullshit-Busters! Wir räumen auf mit Mythen, Lügen und falschen Versprechungen. Tagein, tagaus bekämpfen wir den Bullshit der digitalen Welt. Und wir kämpfen für Eure Grund- und Freiheitsrechte. In den kommenden Wochen , welchen Bullshit wird dieses Jahr aufgedeckt und bekämpft haben.

Im Folgenden schildert Sebastian, wie er gegen den Mythos einer gefährlich-intelligentenEndlich bricht die Science-Fiction-Zukunft an, auf die uns Star Wars, Star Trek und The Terminator all die Jahrzehnte lang vorbereitet haben. ChatGPT ist nur die. Jeden Tag erscheinen Dutzende neue gehirnwegpustende KI-Anwendungen, die zuerst Deine Produktivität ins Unermessliche steigern und Dich danach in einen Zustand unendlicher Glückseligkeit versetzen. Spring jetzt auf den Hype-Zug auf, sonst wirst Du vom rasenden Fortschritt zermalmt!leidenschaftlicher Star-Trek-Gucker habe ich ja ein Herz für solche Erzählungen. Aber nur solange man unterscheiden kann, was Fiktion und was Realität is





netzpolitik_org » / 🏆 56. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aktuelle „Star Trek“-Serie macht sich über „Star Wars“ und Disney lustigNach langjährigen Differenzen zwischen „Star Wars“- und „Star Trek“-Fans äußerte nun eine „Star Trek“-Serie Kritik an „Star..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

„Star Trek“-Star macht sich über Picard-Darsteller lustig: 27 Jahre altes Zitat ist der GrundDa liefert Patrick Stewart eine der ikonischsten Szenen des „Star Trek“-Geschichte ab und dann macht sich einer seiner Kollegen noch über..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

„Star Trek“-Serie macht sich in neuer Folge über „Star Wars“ und Disney lustigNach langjährigen Differenzen zwischen „Star Wars“- und „Star Trek“-Fans äußerte nun eine „Star Trek“-Serie Kritik an „Star..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Weltraumschrott: Realer Traktorstrahl wie bei Star Trek könnte das Problem lösenForscher entwickeln einen Traktorstrahl, der negativ geladene Elektronen nutzen könnte, um Weltraumschrott aus der geostationären Umlaufbahn zu entfernen, stehen jedoch vor Finanzierungsengpässen und technischen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

'Star Trek: Infinite' im Test: Warp 10 oder Impulsgeschwindigkeit?Mit 'Star Trek: Infinite' ist der vermeintliche Traum eines jeden Trekkies erschienen. Ob sich das Strategie-Videospiel wirklich lohnt, haben wir getestet.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Bekannt aus „24“ und „Star Trek“: US-Schauspielerin Annie Wersching stirbt im Alter von 45 JahrenIhre bekannteste Rolle hatte Wersching in der Serie „24“. Ihr Tod erschüttert ihre Familie und die gesamte Filmwelt.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »