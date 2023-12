Narzissmus und die beeindruckenden Bizepse der Milliardäre

Narzissmus ist eine Wiese, auf der die interessantesten Blumen blühen. Ein anschauliches Beispiel dafür entdeckte ich vor wenigen Tagen, als sich der Amazon-Gründer mit seiner neuen Frau für ein Magazin ablichten ließ. Im Truck. Er mit Cowboyhut hinterm Steuer. Lauren Sánchez mit kopulationsfreudigem Blick eng an ihn geschmiegt. Wie Barbie und Ken aus einer Parallelwelt der Autoteilelieferanten. Blickfang dieses Bildes ist der beeindruckend aufgepumpte Bizeps des Endfünfzigers.

Für einen Augenblick glaubt man fast, hier sitzt Vin Diesels kräftigerer Bruder Probe für den nächsten Teil von 'Fast & Furious'. Richard Branson wakeboardet von Privatinsel zu Privatinsel. Und Elon Musk versucht es zunächst einmal mit Abnehmspritzen, um sich so in Form zu bringen, dass er gegen Zuckerberg im medial gestreamten Käfigkampf nicht direkt abstinkt





sternde » / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ein Baby überlebt: Vor 60 Jahren kracht ein Flugzeug in ein Bauernhaus in StraßVor 60 Jahren sterben im Burgheimer Ortsteil Straß vier Menschen beim Absturz eines Düsenjägers. Ein Baby überlebt unversehrt im Trümmerhaufen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Einbruch in ein Geschäft in der Posener StraßeEin Dieb brach gewaltsam in ein Büro ein und stahl einen vierstelligen Eurobetrag aus dem Tresor.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Narzissmus in Partnerschaften: Warum der erste Kompromiss das Ende bedeuten kannLea und Peter sind verliebt. Beim Einrichten der gemeinsamen Wohnung fordert Lea Kompromisse, während sie selbst kaum Zugeständnisse macht. Ein typisches Verhalten für eine verdeckte Narzisstin, wie Chris Oeuvray erklärt. Die Expertin beleuchtet, wie Narzissmus Beziehungen beeinflusst.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Proteste fürs Deutschlandticket: Ein Kilometer A 100 für ein TicketBei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag steht auch das 49-Euro-Ticket auf der Tagesordnung. Verbände fordern, dass es erhalten bleibt.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Moto3-Feld 2020: Ein Österreicher und ein SchweizerAus deutschsprachiger Sicht war die Moto3-Klasse im vergangenen Jahr wenig interessant, 2020 ist mit Maximilian Kofler ein Österreicher fix dabei. Die Schweiz ist durch Jason Dupasquier vertreten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

„Oliver Pocher ist ein echtes Talent“: Pocher-Trennung: Thomas Gottschalk mischt sich ein„Oliver Pocher ist ein echtes Talent“, sagt Thomas Gottschalk über den Fernsehkollegen. Sein Urteil über „Moderatorin“ Amira Pocher fällt ganz anders aus.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »