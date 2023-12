Festnahme mutmaßlicher Islamisten, die Weihnachtsmärkte angreifen wollten

Die Festnahme mutmaßlicher Islamisten, die offenbar Weihnachtsmärkte angreifen wollten, war nur möglich, weil der entscheidende Tipp aus dem Ausland kam. Keine Ausnahme - eher die Regel. Zwei Jugendliche sollen einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jungen sitzen mittlerweile in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg in Untersuchungshaft.

"Dass ausländische Geheimdienste den deutschen Behörden in Fragen der Terrorabwehr Amtshilfe leisten, ist dabei nichts Ungewöhnliches. Bereits im Januar hatten die Polizei in Castrop-Rauxel zwei Iraner festgenommen, die nach Überzeugung der Fahnder einen islamistisch motivierten Giftanschlag geplant hatten. Auch hier kam der entscheidende Tipp aus denNach den Anschlägen vom 11. September 2001 war die Beobachtung stark ausgeweitet worden - ohne Rücksicht auf den Datenschutz. Telefongesellschaften und Internet-Behörden auf Antrag ihre Daten offenlegen. Auch die rechtlichen Hürden für das Abhören von Telefongesprächen sind viel niedriger als in Deutschland und Europ





WDRaktuell » / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Weihnachtsmärkte Niederrhein 2023: Die schönsten in der RegionIn der Vorweihnachtszeit locken zahlreiche Weihnachtsmärkte in NRW. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte am Niederrhein.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Weihnachtsmärkte Niederrhein 2023: Die schönsten in der RegionIn der Vorweihnachtszeit locken zahlreiche Weihnachtsmärkte in NRW. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte am Niederrhein.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Polizei zu Anti-Israel-Demo in Essen: Islamisten täuschten bewusst mit veränderten SymbolenBei der Demonstration am 3. November in Essen wurden Banner einer verbotenen islamistischen Organisation gezeigt

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Weihnachtsmärkte NRW 2023: Diese Märkte sind besonders schöne und ausgefallenFür viele Menschen ist der Besuch des Weihnachtsmarktes ein fester Termin jedes Jahr. Für manche Weihnachtsmärkte lohnt sich dabei auch eine längere Anreise. Ein erster Markt im Land hat sogar schon geöffnet.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Essener Polizei: Islamisten haben bei Palästina-Demo getäuschtBehörden werten zurzeit Videos und Fotos zu der Demonstration aus. Es wird wegen Volksverhetzung ermittelt.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Polizei: Islamisten haben bei Palästina-Demo getäuschtBei der umstrittenen pro-palästinensischen Demonstration am Freitag in Essen haben Islamisten nach Angaben der Polizei die Auflagen der Behörden umgangen. Wie der Essener Polizeipräsident Stüve mitteilte, wurden etwa Fahnen und Transparente leicht geändert, damit sie nicht unter die Verbotsverfügungen fielen.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »