Wer erhält die höchste gesetzliche Rente in Deutschland?

Wer lange arbeitet, erhält eine gesetzliche Rente erhalten. Gibt es Jahrgänge, die besser dastehen? Eine Statistik der Rentenversicherung gibt Aufschluss.Höchste gesetzliche Rente: Private und betriebliche Altersvorsorge weitere Säulen für Rentner Die Politik warnt deshalb immer wieder davor, sich allein auf die gesetzliche Rente zu verlassen, denn sie bildet nur eine Säule der Altersvorsorge.

Nur zusammen mit einer betrieblichen und einer privaten Altersvorsorge ergibt die gesetzliche Rente Sinn. Bei all den Klagen über niedrige Renten lohnt sich ein Blick auf die Statistik der Deutschen Rentenversicherung (DRV), die bis zurück ins Jahr 1960 (für Westdeutschland) aufzeigt,. Manche Jahrgänge haben da besser abgeschnitten als andere. Aber welche Jahrgänge erhalten denn nun die höchste Rente und bekommen am meisten Geld?Zunächst einmal muss bei einer Aufstellung über die höchste Rente in Deutschland festgehalten werden, welche Faktoren denn generell die spätere Rente beeinflusse

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Amazon-Prime-Show „The 50“: Wer ist noch dabei?, Wer ist im Finale?, Wer ist raus?Die neue Amazon-Prime-Reality setzt XXL-Maßstäbe: Wir verraten euch, welche Teilnehmer dabei sind und wann neue Folgen gestreamt werden können.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wer waren die Opfer von Solingen?: Sie suchten eine bessere Zukunft in DeutschlandDer Brandanschlag in Solingen riss eine junge Familie aus dem Leben, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. In ihrer bulgarischen Heimat erinnern sich Angehörige und Bekannte an Menschen voller Zuversicht.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Fondsmanager: Nvidia, Palantir, Super Micro: Eine Aktie kaufen, eine verkaufen und eine vermeidenDr. Hendrik Leber verrät Insides über die Aktien von Nvidia, Palantir und Super Micro Computer. Denn eine Aktie kauft der ACATIS-Fondsmanager, eine verkauft er und eine will er nicht haben.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Hohe Rente: Wie viele Rentner bekommen mehr als 3000 Euro Rente?Von 3000 Euro Rente können die meisten Deutschen nur träumen, tatsächlich gibt es aber Personen, die das schaffen. Wie viele das sind und wie das möglich ist, lesen Sie im Artikel.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Rente: So hoch ist die Rente, wenn man nie gearbeitet hatWer nie gearbeitet hat, hat auch nie in die Rentenversicherung eingezahlt. Doch wie hoch fällt dann die Rente aus? Wir haben die Informationen zusammengefasst.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Rente berechnen: Mit dieser Formel wissen Sie, wie hoch Ihre Rente ausfälltWie viel Rente bekomme ich später einmal? Diese Frage ist eine der wichtigsten, wenn es um das Thema Ruhestand geht. Mit der Rentenformel lässt sich das grob berechnen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »