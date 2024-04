Kreml-Gate: Russland finanziert Netzwerk zur Beeinflussung der EU-Politik

Der „Katar-Gate“-Bestechungsskandal ist noch nicht ganz aufgearbeitet, das knallt „Kreml-Gate“ in die Startphase des Europawahlkampfes. Laut tschechischer und belgischer Regierung wurde ein von Russland finanzierten Netzwerk zerschlagen, aus dem auch Geld an EU-Abgeordnete geflossen sein soll.Europaabgeordnete bei einer Abstimmung im Straßburger Plenarsaal des Parlamentes.Die einen sind schockiert, die anderen hatten es längst geahnt.

Nach ihrer Rückkehr aus der österlichen Auszeit stehen die Abgeordneten und Kommissionsmitarbeiter in Brüssel vor der Frage, wie sie mit der Enttarnung eines von Russland finanzierten Netzwerkes zur massiven Beeinflussung der EU-Politik umgehen sollen. Auch die zurückliegenden Debatten des Europaparlamentes stehen jetzt in einem noch grelleren Licht, nachdem der dringende Verdacht aufgekommen ist, dass der Kreml sich Anti-Ukraine-Wortmeldungen gekauft haben könnt

