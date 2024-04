Alex Garland wird nach 'Civil War' nicht mehr Regie führen

Noch ist »Civil War« gar nicht in den Kinos angelaufen, da steht schon fest: Das Kriegsdrama wird für lange Zeit das letzte Werk von Alex Garland sein.Selbst den Filmfans unter euch mag der Name Alex Garland im ersten Moment nichts sagen. Aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werdet ihr einen seiner Filme in den letzten Jahren gesehen - oder zumindest deren Titel gehört - haben.

Denn der Regisseur hat schon einige sehenswerte Einträge in seiner Filmografie, etwa den Actionfilm Dredd, das Oscar-prämierte Sci-Fi-Juwel Ex Machina oder auch das bald in den Kinos anlaufende Kriegsdrama Civil War, dasDenn Alex Garland möchte in Zukunft nicht mehr auf dem Regiestuhl Platz nehmen und nennt auch den Grund für diese Entscheidung., sondern etwas viel Menschlicheres: der Druck durch das Vertrauen der Menschen, mit denen er Filme macht. Der Druck entsteht nicht durch das Gel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



GameStar_de / 🏆 118. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach dem „wichtigsten Film“ 2024: Regisseur Alex Garland möchte keine Filme mehr drehenDer Regisseur Alex Garland liefert im April mit 'Civil War' seinen vierten Film ab. Danach soll aber erstmal Schluss sein...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

„Nicht nur der beste, sondern der wichtigste Film des Jahres“: Erste Reaktionen feiern „Civil War“Auf dem SXSW hat „Civil War“ von Alex Garland seine Weltpremiere gefeiert. Und die ersten Reaktionen fallen unfassbar überwältigend aus...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

„Nicht nur der beste, sondern der wichtigste Film des Jahres“: Phänomenale Reaktionen zu „Civil War“Auf dem SXSW hat „Civil War“ von Alex Garland seine Weltpremiere gefeiert. Und die ersten Reaktionen fallen unfassbar überwältigend aus...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Streich kritisiert Schiedsrichter: 'Das war nicht gerecht, das war nicht okay'Video: Christian Streich haderte nach Freiburgs 2:3 gegen Leverkusen mit der Schiedsrichter-Leistung. Angesprochen auf seine Zukunft beließ es der Trainer bei einem Satz.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

„Der wichtigste Film des Jahres“: Phänomenale Reaktionen zum neuen Film vom „Ex Machina“-SchöpferAuf dem SXSW hat „Civil War“ von Alex Garland seine Weltpremiere gefeiert. Und die ersten Reaktionen fallen unfassbar überwältigend aus...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

»Der beste Film des Jahres«: Das neue Werk eines wahren Sci-Fi-Spezialisten sorgt gerade für offene MünderCivil War erzählt die Geschichte eines neuen Bürgerkriegs in den USA. Ersten Reaktionen von Alex Garland zufolge erwartet uns ein neuer Apocalypse...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »