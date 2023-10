USA planen modernisierte Version von taktischer Atomwaffe

Der US-Kongress müsse noch zustimmen, teilte das Pentagon am Freitag mit. Die Bombe mit dem Namen B61-13 solle dann von der Nationalen Verwaltung für Nukleare Sicherheit hergestellt werden und wäre mit modernen Flugzeugen einsetzbar. Die Entscheidung entspreche „den Anforderungen eines sich rasch entwickelnden Sicherheitsumfelds“, teilte das Pentagon mit.

Die Produktion der B61-13 solle außerdem die Gesamtzahl der Waffen im US-Atomwaffenarsenal nicht erhöhen, betonte das Pentagon. Die neue Variante solle dem Präsidenten zusätzliche Optionen geben, gegen bestimmte „großflächige militärische Ziele“ vorzugehen und einige Bomben des Typs 62-7 ersetzen.

