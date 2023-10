Hurrikan 'Otis' hinterlässt zerstörten Badeort Acapulco

Hurrikan"Otis" hinterlässt zerstörten Badeort AcapulcoNach dem Durchzug von Hurrikan "Otis" zeigen Luftbilder die Zerstörungen im mexikanischen Badeort Acapulco. Mindestens 27 Menschen kamen durch den Sturm ums Leben, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern über die mexikanische Küste hinwegzog.

Hurrikan"Otis" hinterlässt zerstörten Badeort AcapulcoNach dem Durchzug von Hurrikan "Otis" zeigen Luftbilder die Zerstörungen im mexikanischen Badeort Acapulco. Mindestens 27 Menschen kamen durch den Sturm ums Leben, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern über die mexikanische Küste hinwegzog.

Weiterlesen:

morgenpost »

Wirbelsturm höchster Stufe: Hurrikan »Otis« wütet in Mexikos Badeort AcapulcoHurrikan »Otis« ist mit heftigen Böen und viel Regen auf die Küste Mexikos getroffen. Das Ausmaß der Schäden lässt sich noch nicht absehen, weil die Kommunikation mit der Region zusammengebrochen ist. Weiterlesen ⮕

Mindestens 27 Tote durch Hurrikan in Mexikos Badeort Acapulco​Beim Durchzug des Hurrikans „Otis“ sind in dem mexikanischen Badeort Acapulco mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen würden vermisst, sagte die Sekretärin für Sicherheit, Rosa Icela Rodríguez, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Präsidentschaft. Weiterlesen ⮕

Hurrikan in Mexiko: Mindestens 27 Tote im Badeort AcapulcoBeim Durchzug des Hurrikans 'Otis' sind in dem mexikanischen Badeort Acapulco mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen würden verm... Weiterlesen ⮕

Hurrikan verwüstet Acapulco: Mindestens 27 Tote im BadeortIm mexikanischen Acapulco richtet „Otis“ schwere Verwüstungen an. Dass aus dem Tropensturm ein Hurrikan wurde, liegt laut Experten am Klimawandel. Weiterlesen ⮕

Mexiko: Mindestens 27 Tote durch Hurrikan im Badeort AcapulcoEin heftiger Hurrikan hat in Mexiko gewaltige Schäden angerichtet. Dutzende Menschen sind tot und erst langsam wird das Ausmaß klar. Weiterlesen ⮕

Mexiko: Mindestens 27 Tote durch Hurrikan in Badeort Acapulco​„Otis“ hat eine Schneise der Verwüstung durch den berühmten Badeort Acapulco geschlagen. Die meisten Hotels sind beschädigt, der Flughafen ist gesperrt, Tausende Touristen sitzen fest. Mit einer Luftbrücke soll die Bevölkerung nun versorgt werden. Weiterlesen ⮕