US-Aktienmarkt verzeichnet Kurszuwächse

Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag Kurszuwächse verbucht. Nach wie vor spielt die Zinssenkungsfantasie als Treiber der Kurse eine wichtige Rolle. Gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss stieg der Leitindex legte um 0,95 Prozent auf 18 332,89 Zähler zu. Nach oben um 0,69 Prozent ging es für den marktbreitenauf 5247,34 Punkte. Die Indizes waren Anfang April nach einem starken Jahresstart etwas zurückgefallen, notieren aber weiterhin unweit ihrer Rekorde.

Der steigende Aktienmarkt sollte auch den Haushalten Rückenwind verleihen, da Aktiengewinne ein Teil ihrer Einkommen seien, schrieben die Experten von Capital Economics. Dies schiebe auch den Konsum an. Gleichwohl dürfte dies die Fed nicht daran hindern, die Zinsen allmählich zu senken, sollte die Inflation weiter in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels fallen, hieß es weiter. Anleger warten nun auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der für die Geldpolitik der Notenbank Fed wichtig is

US-Aktienmarkt Kurszuwächse Zinssenkungsfantasie Leitindex Marktbreitenauf Aktiengewinne Haushalte Konsum Fed Inflation Zwei-Prozent-Ziel US-Arbeitsmarktbericht

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



InvestingDE / 🏆 77. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Börsen-Boom an Frankfurter Börse DAX mit neuem Rekordhoch über 18.100er-MarkeAm Donnerstag wird der deutsche Aktienmarkt von Aussagen der US-Notenbank angetrieben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Börse Frankfurt nach Powell-Aussagen: DAX bewegt sich kaumAm Donnerstag bewegt sich der deutsche Aktienmarkt nahe der Nulllinie.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Seit Amtsantritt von Biden: So läuft der US-Aktienmarkt verglichen mit der Trump-ÄraDie US-Aktienmärkte haben sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt - doch läuft es unter US-Präsident Joe Biden am Aktienmarkt auch besser als zur Amtszeit seines Vorgängers Donald Trump?

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Börse Frankfurt nach Zinsentscheid der EZB: DAX mit neuem AllzeithochNach der Leitzinsentscheidung in der Eurozone legt der DAX am Donnerstag wieder zu.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »