Schikane soll Kopfsteinpflaster-Passage bei Paris-Roubaix entschärfen

Bereits am Mittwoch hatten es die Veranstalter angekündigt, jetzt ist es offiziell: Die Einfahrt in die berühmt-berüchtigte Kopfsteinpflaster -Passage des Waldes von Arenberg beim Klassiker Paris-Roubaix wird entschärft. Eine Schikane soll die Geschwindigkeit der Fahrer vor dem Teilabschnitt verringern. Doch wird das Rennen dadurch wirklich weniger gefährlich? Eurosport-Experte Jens Voigt reagiert.

Mit der Schikane ist eine 180-Grad-Kurve um die Spitze einer Verkehrsinsel direkt vor der Einfahrt in den Sektor gemeint. Sie soll dafür sorgen, dass die Fahrer, die sich zu diesem Teil des Rennens meist noch in einer großen Gruppe befinden, nicht mit Geschwindigkeiten von 60 km/h auf den Pavé-Abschnitt schießen. Dadurch soll 'das Risiko von Stürzen auf dem Kopfsteinpflaster' verringert werden, wie die Veranstalter in den sozialen Medien mitteilte

Schikane Kopfsteinpflaster Paris-Roubaix

