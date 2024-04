Telefongespräch zwischen Biden und Netanjahu nach Luftangriff im Gazastreifen

US-Präsident Joe Biden und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu werden am Donnerstag ein Telefongespräch führen. Es handelt sich um das erste Gespräch der beiden seit der Tötung von mehreren Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bei einem Luftangriff im Gazastreifen. Ein Palästinenser, der als Fahrer und Übersetzer für die Hilfsorganisation gearbeitet hatte, starb ebenfalls.

Netanjahu hatte von einem 'tragischen Zwischenfall' gesprochen, bei dem das israelische Militär 'unbeabsichtigt' unschuldige Menschen im Gazastreifen getroffen habe, jedoch keine Entschuldigung ausgesprochen

