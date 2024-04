TV-Doku über die Entwicklung des Porsche 919 Hybrid

Der deutsche Nachrichtensender n-tv sendet die beiden Dokumentarfilme «Die Porsche-Rückkehr nach Le Mans» und «Die Porsche Macan-Story» innerhalb der nächsten zehn Tage. Der Sender strahlt sowohl am kommenden Donnerstagabend, 17. April 2014, als auch in der darauf folgenden Woche am Donnerstag, 24. April 2014, zur Haupteinschaltzeit um 20.05 Uhr (MESZ) jeweils eine Dokumentation über aktuelle Projekte des Stuttgarter Sportwagenherstellers aus.

Den Auftakt macht ein Bericht über «Die Porsche-Rückkehr nach Le Mans». Nach 16 Jahren stellt sich Porsche wieder der größten Herausforderung im Motorsport – dem Kampf um den Gesamtsieg beim 24 Stunden-Rennen in Le Mans (14./15. Juni) und in der Sportwagen-Weltmeisterschaft WEC, welche am kommenden Sonntag in Silverstone starte

