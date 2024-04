KPMG und Google Cloud erweitern strategische Allianz zur Förderung von generativen KI-Technologien

Heute hat KPMG LLP eine Erweiterung seiner strategischen Allianz mit Google Cloud angekündigt, um die Einführung von generativen KI-Technologien (GenAI) in Unternehmen zu beschleunigen. Die erweiterte Partnerschaft umfasst die Einrichtung eines KPMG Google Cloud Center of Excellence (CoE), das die führenden KI-Technologien von Google Cloud mit dem Branchenwissen und der tiefen fachlichen Expertise von KPMG kombiniert, um die Geschäftstransformation für Unternehmenskunden zu unterstützen.

Das CoE wird Gemini AI-Modelle, Vertex AI und andere führende Google Cloud-Technologien mit dem Branchen- und Produktwissen von KPMG kombinieren, um Unternehmen bei der Förderung und Implementierung von generativer KI-Innovation zu unterstützen. Im Rahmen des CoE wird Google Cloud mit KPMG zusammenarbeiten, um KPMG-Experten in den Google Cloud-KI-Technologien weiterzubilden. Dies wird dazu beitragen, bestehende GenAI-Fähigkeiten schnell zu stärken und KPMG dabei zu unterstützen, generative KI-Lösungen zur Förderung von Innovationen für KPMG-Kunden und das Unternehmen selbst bereitzustellen

